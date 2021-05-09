Зрители назвали лучшей репетицию Манижи на Евровидении

Певица Манижа Сангин, которая представит Россию на Евровидении, признана лучшей пользователями портала Wiwibloggs после первой репетиции в Роттердаме.

Певица Манижа Сангин, которая представит Россию на Евровидении, признана лучшей пользователями портала Wiwibloggs после первой репетиции в Роттердаме.

Накануне Манижа выступила с песней Russian Woman ('Русская женщина") на сцене концертного зала Ahoy в Роттердаме. На исполнительнице было огромное платье-колокол, сшитое из разных лоскутов ткани. Зрителям очень понравился перформанс Манижи.

Пользователи посвященного Евровидению сайта Wiwibloggs считают, что репетиция Манижи была лучшей. На втором месте находится литовская группа The Roop, а третье место досталось конкурсантке из Ирландии Лесли Рой. В этом году Евровидение пройдет с 18 по 22 мая, Манижа выступит в первый день конкурса под номером 3.