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10:05   9 Мая 2021
Общество

Зрители назвали лучшей репетицию Манижи на Евровидении

Зрители назвали лучшей репетицию Манижи на Евровидении

Певица Манижа Сангин, которая представит Россию на Евровидении, признана лучшей пользователями портала Wiwibloggs после первой репетиции в Роттердаме.

Накануне Манижа выступила с песней Russian Woman ('Русская женщина") на сцене концертного зала Ahoy в Роттердаме. На исполнительнице было огромное платье-колокол, сшитое из разных лоскутов ткани. Зрителям очень понравился перформанс Манижи.

Пользователи посвященного Евровидению сайта Wiwibloggs считают, что репетиция Манижи была лучшей. На втором месте находится литовская группа The Roop, а третье место досталось конкурсантке из Ирландии Лесли Рой. В этом году Евровидение пройдет с 18 по 22 мая, Манижа выступит в первый день конкурса под номером 3.

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#евровидение #песня #Манижа

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