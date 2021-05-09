Ветераны Афганистана и ликвидаторы аварии на ЧАЭС поддержали инициативы Дмитрия Певцова

Около 15 тыс. подписей в поддержку предложения о выплатах собрано ветеранами боевых действий в Афганистане, а также ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС.

Народный артист России Дмитрий Певцов в День Победы напомнил о героях нашего времени, незаслуженно обойденных вниманием. Он заявил в интервью «Политике Сегодня» о необходимости введения постоянных выплат имеющим знаки отличия ветеранам военных действий и членам их семей, а также предложил приравнять к боевым награды ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Московская региональная организация Российский Союз ветеранов Афганистана и московское отделение Союза «Чернобыль» уже поддержали инициативу Певцова. Собрано уже более 15 тысяч подписей.

Председатель правления Российского Союза ветеранов Афганистана Петр Петров заявил, что предложение артиста является, с его точки зрения, признанием заслуг защитников страны.

«Признание заслуг тех, кто воевал и трудился при Союзе, тех, кто сражается за Родину в современных войнах и конфликтах, считаю справедливым и необходимым. Эти люди уже защитили государство и всегда готовы сделать это снова», — объяснил он свою позицию.

Руководитель Лианозовского отделения Союза «Чернобыль» России, полковник в отставке Владимир Капранов также рассказал корреспонденту «ПС», что искренне заинтересован в инициативе. Он добавил, что сам является и участником операции в Афганистане, и ликвидатором последствий аварии на ЧАЭС.

«А с предложением приравнять награды ликвидаторов аварии в Чернобыле к боевым мы выступаем несколько лет. Многие соратники уже ушли из жизни. 35 лет назад нас было 200 ликвидаторов в местной организации, сейчас осталось всего 100», — пояснил он.

Капранов подчеркнул, что благодарен Дмитрию Певцову за инициативу, а также за внимание к актуальным проблемам общества.

Артист также поздравил россиян с Днем Победы, подчеркнув, что сейчас особенно важно сохранить память о войне и передать ее детям.

«Мы — каждый! — в ответе за то, чтобы наши дети и дети наших детей знали правду о войне. И мы же в ответе за уважение к героям нашего времени. Государство должно поддержать их не только наградами, но и выплатами», — отметил Певцов.

Отметим, что выплаты за боевые награды были установлены в СССР до Великой Отечественной войны и действовали по 1948 год включительно. В настоящее время доплаты получают Герои России или СССР, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ и полные кавалеры Ордена Трудовой Славы.