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9:53   9 Мая 2021
Политика

Лукашенко утвердил переход власти к Совбезу Белоруссии в случае гибели президента

Лукашенко утвердил переход власти к Совбезу Белоруссии в случае гибели президента

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя". В случае смерти президента власть перейдет к Совету безопасности.

Об этом пресс-служба президента республики сообщила журналистам местных СМИ.

В случае гибели главы страны все госорганы переходят под контроль Совбеза, уточнили в сообщении. На заседаниях Совета безопасности председательствует премьер-министр республики.

Ранее Александр Лукашенко рассказал о попытке организации покушения на него и его семью.

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