9:53 9 Мая 2021Политика
Лукашенко утвердил переход власти к Совбезу Белоруссии в случае гибели президента
Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя". В случае смерти президента власть перейдет к Совету безопасности.
Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя". В случае смерти президента власть перейдет к Совету безопасности.
Об этом пресс-служба президента республики сообщила журналистам местных СМИ.
В случае гибели главы страны все госорганы переходят под контроль Совбеза, уточнили в сообщении. На заседаниях Совета безопасности председательствует премьер-министр республики.
Ранее Александр Лукашенко рассказал о попытке организации покушения на него и его семью.