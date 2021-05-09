Число погибших при взрыве в Кабуле достигло 58

Количество жертв взрыва у школы в Кабуле увеличилось до 58. Медицинскую помощь сейчас оказывают 150 раненым, сообщает агентство Reuters.

Количество жертв взрыва у школы в Кабуле увеличилось до 58. Медицинскую помощь сейчас оказывают 150 раненым, сообщает агентство Reuters.

По данным местных СМИ, почти все погибшие (кроме 7-8 человек) были школьницами и шли домой после учебы. Сейчас на западе Кабула уже проходят первые похороны. Некоторые семьи продолжают искать своих пропавших без вести детей.

Взрыв автомобиля у школы для девочек в шиитском районе Кабула Дашт-э-Барчи произошел 8 мая. Ранее сообщалось о 205 пострадавших и 55 погибших.

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал произошедшую у школы трагедию терактом. Миссия Евросоюза в Афганистане также считает атаку "ужасным террористическим актом".