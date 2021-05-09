9:45 9 Мая 2021Политика
США провели онлайн-концерт в честь Дня Победы
Онлайн-концерт по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне состоялся в США. На мероприятии выступили россияне, которые живут в американских штатах.
Онлайн-концерт по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне состоялся в США. На мероприятии выступили россияне, которые живут в американских штатах.
Организатор концерта Наталья Чайка рассказала, что во время пандемии коронавируса нет возможности проводить крупные мероприятия, но в США не смогли обойти стороной 9 Мая.
"День Победы — это великий день. Это памятник павшим и напоминание живым. Пусть никогда не уйдет из наших сердец то святое чувство к тем, кто защищал свой народ, свою землю", — сказала Наталья Чайка.
На концерте исполнялись такие композиции как "Эх, дороги", "Катюша", "Темная ночь", "Синий платочек", "Десятый батальон", "Смуглянка", "Журавли", "День Победы".