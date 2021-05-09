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9:45   9 Мая 2021
Политика

США провели онлайн-концерт в честь Дня Победы

США провели онлайн-концерт в честь Дня Победы

Онлайн-концерт по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне состоялся в США. На мероприятии выступили россияне, которые живут в американских штатах.

Организатор концерта Наталья Чайка рассказала, что во время пандемии коронавируса нет возможности проводить крупные мероприятия, но в США не смогли обойти стороной 9 Мая.

"День Победы — это великий день. Это памятник павшим и напоминание живым. Пусть никогда не уйдет из наших сердец то святое чувство к тем, кто защищал свой народ, свою землю", — сказала Наталья Чайка.

На концерте исполнялись такие композиции как "Эх, дороги", "Катюша", "Темная ночь", "Синий платочек", "Десятый батальон", "Смуглянка", "Журавли", "День Победы".

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#сша #концерт #день победы

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