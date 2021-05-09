В Китае рассказали о падении ступени ракеты-носителя Long March-5B

Ступень ракеты-носителя Long March-5B вошла в атмосферу Земли, большая часть обломков сгорела. Об этом говорится в заявлении программы пилотируемых полетов Китая.

Ступень ракеты-носителя Long March-5B вошла в атмосферу Земли, большая часть обломков сгорела. Об этом говорится в заявлении программы пилотируемых полетов Китая.

Обломки второй ступени ракеты "Чанчжэн-5Б" (CZ-5B) вошли в земную атмосферу в 05:24 по московскому времени. В качестве зоны приземления указаны координаты 72.47° восточной долготы, 2.65° северной широты. Большая часть фрагментов ракеты успешно сгорела во время входа в атмосферный слой.

Китайское национальное космическое управление 29 апреля с помощью ракеты Long March-5B вывело на орбиту основной модуль национальной космической станции. Запуск был признан успешным. Средства наблюдения США сообщили, что ступень носителя достигла Земли в 05:15 по Москве 9 мая. Обломки упали в акваторию Индийского океана, севернее от Мальдивских островов.