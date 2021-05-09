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9:29   9 Мая 2021
Политика

Лукашенко поздравил народ Белоруссии с Днем Победы

Лукашенко поздравил народ Белоруссии с Днем Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил сограждан с Днем Победы. Он заявил, что в республике будут чтить и охранять правду о Великой Отечественной войне.

Текст поздравления опубликован на официальном сайте главы страны. Лукашенко пожелал народу Белоруссии мира, благополучия и здоровья.

"Девятое мая — священная дата для белорусов. В этот день каждого переполняет радость и гордость за подвиг, совершенный нашим народом во имя жизни, свободы и справедливости. Мы также скорбим о миллионах погибших сограждан", — говорится в обращении Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что "их имена навсегда в наших сердцах". Лукашенко выразил уверенность, что жители республики воспитаны на примере мужества и стойкости. Они будут свято защищать правду о войне.

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#белоруссия #лукашенко #день победы

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