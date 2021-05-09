Мурашко ожидает, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России сформируется в сентябре

Информацией о сроках формирования в России коллективного иммунитета к COVID-19 поделился министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Информацией о сроках формирования в России коллективного иммунитета к COVID-19 поделился министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 будет обеспечен в сентябре, ожидают в Минздраве Российской Федерации. Мурашко рассказал об этом во время общения с журналистами.

В России активно ведется кампания по вакцинации населения против коронавируса. Она проводится на территории страны бесплатно. Информацию о борьбе с распространением COVID-19 следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.