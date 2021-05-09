Сенатор Пушков поздравил россиян с Днем Победы

Член Совета Федерации Алексей Пушков опубликовал поздравление с Днем Победы на странице в социальной сети Twitter.

Член Совета Федерации Алексей Пушков опубликовал поздравление с Днем Победы на странице в социальной сети Twitter.

В своем посте Пушков рассказал об отце, который прошел всю войну и встретил победу над фашистами в Праге. Все погибшие и выжившие завещали новым поколениям дух Победы, отметил парламентарий.

"Поздравляю всех ветеранов, всех граждан России всех поколений с Днем Победы! Благодаря ей мы живы и свободны сегодня. Вечная память, вечная слава!" — подчеркнул сенатор.

Ранее с 9 Мая россиян поздравила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сообщила, что День Победы является всенародно любимым праздником.