Авария с грузовиком унесла жизни пяти человек в Татарстане

Микроавтобус врезался в грузовик на трассе Казань — Оренбург. В ДТП погибли пять человек, сообщают экстренные службы региона.

Микроавтобус врезался в грузовик на трассе Казань — Оренбург. В ДТП погибли пять человек, сообщают экстренные службы региона.

Аварию с участием микроавтобуса и грузового автомобиля зафиксировали на 127-ом километре автодороги Р-239 Казань — Оренбург.

В результате инцидента также пострадали четыре человека, среди которых один ребенок. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.