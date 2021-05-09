Врач Серебрянский назвал физиопроцедуры бессмысленными для здоровья

Промывание носа морской водой, физиолечение, витаминотерапия и бесконтрольный прием антибиотиков относятся к бессмысленным процедурам, считает врач Олег Серебрянский.

Промывание носа морской водой, физиолечение, витаминотерапия и бесконтрольный прием антибиотиков относятся к бессмысленным процедурам, считает врач Олег Серебрянский.

По словам медика, в некоторых случаях препараты для промывки носа помогают, но можно обойтись и без них. Достаточно промывать нос обычной соленой водой или физраствором. Также пациенту нередко назначают физиопроцедуры, о пользе которых научных подтверждений нет.

"Под контролем специалистов физиопроцедуры не принесут вреда организму, но пользы тоже можно не ждать", — отметил врач в интервью с "Прайм" .

Если человек правильно питается и у него нет жалоб на здоровье, то ему не нужно принимать БАДы или витамины. Добавки не оказывают серьезного влияния на здоровье.

Также еще остались врачи, которые предпочитают выписывать пациентам антибиотики. Но ими не стоит злоупотреблять, ведь у человека может формироваться сопротивляемость к препарату, заключил медик.