Пьяная женщина протаранила крыльцо торгового центра в Южно-Сахалинске

Водитель Mazda Demio не справилась с управлением автомобиля и врезалась в крыльцо торгового центра. Женщина хотела сбежать с места происшествия, но ее остановил очевидец.

Водитель Mazda Demio не справилась с управлением автомобиля и врезалась в крыльцо торгового центра. Женщина хотела сбежать с места происшествия, но ее остановил очевидец.

ДТП произошло около восьми утра по местному времени. Автомобиль петлял на дороге, а потом выехал на тротуар. После этого женщина выехала на парковку и протаранила крыльцо торгового центра Южно-Сахалинска.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что нарушительница не смогла вовремя нажать на педаль тормоза, врезавшись в здание ТЦ. Согласно данным СМИ, в момент происшествия женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.