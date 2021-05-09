Россиянам в День Победы предложили альтернативу "Бессмертному полку"

День Победы в России второй год празднуют с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук предложил альтернативу "Бессмертного полка".

День Победы в России второй год празднуют с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук предложил альтернативу "Бессмертного полка".

Ежегодно 9 мая по стране проходят торжественные мероприятия. Самыми знаковыми являются парад Победы и акция "Бессмертный полк". Однако из-за эпидемиологической обстановки в мире, последнюю пришлось перенести в режим онлайн, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук придумал альтернативный способ напомнить людям о героях, которые защищали Родину. На своей странице в "ВКонтакте" он рассказал, что проедет с портретом своего героя на машине.

""Бессмертный полк" снова не будет шагать по улицам России и мира из-за пандемии. Мой прадед посмотрит на улицы с заднего сидения моего автомобиля", — отметил глава "Патриота".

Благодаря новому способу каждый автовладелец страны может принять участие в шествии и рассказать о своем герое. Предложенная альтернатива может стать традицией для жителей России.