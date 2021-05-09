Книгу с переводами песен о ВОВ на языки народов Севера показали в Петербурге

Песни о войне перевели на 34 языка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Книгу с ними представили в Петербурге.

Песни о войне перевели на 34 языка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Книгу с ними представили в Петербурге.

Презентация книги состоялась на площадке праздничного мероприятия "Песни Победы на языках народов России". Она выпущена в рамках просветительского проекта Ассоциации, который посвящен сохранению языков малочисленных народов, уточнили в пресс-центре Проектного офиса развития Арктики.

В книгу вошли 50 оригинальных текста композиции "День Победы" на 34 языках народов Севера и другие военные песни. Часть из них во время мероприятия исполнили артисты.