МЧС: предположительно найден пропавший вертолет Ми-2

Вертолет Ми-2, который пропал с радаров и не выходил на связь, возможно был обнаружен неподалеку от Петропавловска-Камчатского.

Вертолет Ми-2, который пропал с радаров и не выходил на связь, возможно был обнаружен неподалеку от Петропавловска-Камчатского.

Установлено, что на борту воздушного судна находились два человека. Остатки обгоревшего аппарата нашли в районе лесного массива Чапаевка, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС РФ.

8 мая на Камчатке вертолет Ми-2, летевший в сторону река Островная, пропал с радаров. На борту находились пассажир и командир судна. Два вертолета выдвинулись на поиски Ми-2. Экипаж не выходит на связь уже несколько часов.