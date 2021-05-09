Пожар в многоквартирном доме в Крыму локализован

Пожарные локализовали возгорание в двухэтажном многоквартирном доме, расположенном в селе Табачном в Бахчисарайском районе Крыма, рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

Пожарные локализовали возгорание в двухэтажном многоквартирном доме, расположенном в селе Табачном в Бахчисарайском районе Крыма, рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

Сведения о возгорании в жилом доме на Школьной улице поступили в МЧС в 22:50 по московскому времени. Пожару присвоили повышенный номер сложности. К тушению огня были привлечены 42 человека и 12 единиц техники.

"В 01:50 объявлена локализация пожара", — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Пострадавших в результате пожара не оказалось. Жильцы покинули свои квартиры самостоятельно еще до приезда пожарных.