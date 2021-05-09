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3:50   9 Мая 2021
Происшествия

Пожар в привокзальной бытовке в Москве унес жизни двух человек

Пожар в привокзальной бытовке в Москве унес жизни двух человек

Огнеборцы, потушившие пожар в бытовке возле Павелецкого вокзала в Москве, обнаружили тела двух покойников.

Площадь возгорания составила 10 "квадратов". Благодаря оперативным действиям специалистов МЧС пожар был ликвидирован.

О причинах обстоятельствах произошедшего возгорания бытовки на данный момент не сообщается. Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

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#москва #мчс #пожар

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