Космонавты МКС поздравили жителей Земли с Днем Победы

Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай с борта МКС поздравили жителей Земли с 76-летием Великой Победы.

Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай с борта МКС поздравили жителей Земли с 76-летием Великой Победы.

Члены команды находятся на борту Международной космической станции и записали поздравление с Великой Победой над фашистскими войсками. Американский астронавт также пожелал человечеству крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия и радости.

"Мы будем чтить память миллионов жертв, ценой которых наши деды и прадеды остановили силы разрушения, вернули людям мир, право на жизнь и право на свободу. Память об этом будет для нас всегда священна", — передал Новицкий в видео, опубликованное на сайте Роскосмоса.

Дубров отметил, что день окончания ВОВ по праву является одним из главных событий XX века, которое определило будущее мирное развитие человеческой цивилизации.