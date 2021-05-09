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2:22   9 Мая 2021
Общество

Жители семи городов Аргентины присоединились к акции "Бессмертный полк"

Жители семи городов Аргентины присоединились к акции "Бессмертный полк"

Россияне, которые живут в Аргентине, провели акцию "Бессмертный полк" в минувшую субботу. Мероприятие состоялось в семи городах страны.

Масштабные шествия в Аргентине провести не удалось из-за действующих ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Небольшие мероприятие решили сделать в качестве символических акций, отметила председатель местного Координационного совета организации российских соотечественников Сильвана Ярмолюк в беседе с ТАСС.

Акция "Бессмертный полк" прошла в городах Буэнос-Айрес, Парана, Обера, Мар-дель-Плата, Росарио, Сан-Мартин и в Ушуайе. В честь праздника организовали некоторые мероприятия в режиме онлайн. 9 мая на YouTube покажут трансляцию концерта по случаю Дня Победы.

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#аргентина #бессмертный полк #9 мая

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