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1:35   9 Мая 2021
Политика

Информатор в Евросоюзе рассказал об обсуждении РФ на саммите в Португалии

Информатор в Евросоюзе рассказал об обсуждении РФ на саммите в Португалии

Главы европейских держав на прошедшем 7–8 мая неформальном саммите Евросоюза (ЕС ) кратко коснулись темы России. Об этом РИА Новости рассказал источник.

Участники конференции в Португалии обсуждали призыв Чехии к европейским государствам выслать "хотя бы по одному" российскому дипломату в знак солидарности с Прагой по делу о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице. Об этом сообщает РИА Новости.

Призыв премьер-министра Андрея Бабиша вызвал длительную дискуссию среди участников встречи. Также известно, что этот вопрос подробно обсудят на следующей конференции, которая пройдет 25 мая.

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#россия #евросоюз #чехия

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