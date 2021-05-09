Информатор в Евросоюзе рассказал об обсуждении РФ на саммите в Португалии

Главы европейских держав на прошедшем 7–8 мая неформальном саммите Евросоюза (ЕС ) кратко коснулись темы России. Об этом РИА Новости рассказал источник.

Главы европейских держав на прошедшем 7–8 мая неформальном саммите Евросоюза (ЕС ) кратко коснулись темы России. Об этом РИА Новости рассказал источник.

Участники конференции в Португалии обсуждали призыв Чехии к европейским государствам выслать "хотя бы по одному" российскому дипломату в знак солидарности с Прагой по делу о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице. Об этом сообщает РИА Новости.

Призыв премьер-министра Андрея Бабиша вызвал длительную дискуссию среди участников встречи. Также известно, что этот вопрос подробно обсудят на следующей конференции, которая пройдет 25 мая.