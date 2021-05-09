Колокольцев и Бастрыкин поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы.

Колокольцев пожелал ветеранам счастья, благополучия и крепкого здоровья. Личный состав министерства, по его словам, свято чтит память солдат правопорядка, внесших вклад в приближение Великой Победы. Бастрыкин в своем поздравлении указал на необходимость отстаивать правду и справедливость на фоне попыток переписать историю.

"Каждый из нас вспоминает тех, благодаря кому над нашими головами простирается мирное небо — воинов Красной Армии, партизан, тружеников тыла... Не можем сдержать слез, вспоминая Бабий Яр и Хатынь, Дахау и Освенцим, блокадный Ленинград и другие злодеяния вермахта. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы подобное никогда не повторилось", — подчеркнул глава СК РФ.

Всех россиян с Днем Победы поздравила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала 9 Мая всенародно любимым праздником.