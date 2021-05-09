Москву накрыло рекордным количеством осадков

Более 63% месячной нормы осадков выпало в Москве за последние 12 часов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Более 63% месячной нормы осадков выпало в Москве за последние 12 часов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Такой показатель является рекордным для этого дня с 1948 года. Синоптик в интервью РИА Новости подчеркнул, что прежний максимум зафиксирован в 2017 году. Тогда на московской метеостанции ВДНХ было отмечено 27,6 миллиметров осадков. Сейчас, по данным "Фобоса", выпало 34 миллиметра.

"Рекорд суточного максимума для всего мая принадлежит 1976 году, когда пролилось 39 миллиметров", — отметил Тишковец.

В Санкт-Петербурге тоже идут обильные дожди. "Фобос" сообщил, что за последние сутки в городе обновился суточный рекорд по количеству выпавших осадков.