Барак Обама сообщил о смерти "первой собаки США"

Собака бывшего президента США Барака Обамы по кличке Бо скончалась из-за последствий развития рака.

Собака бывшего президента США Барака Обамы по кличке Бо скончалась из-за последствий развития рака.

В Белом доме питомца назначили "первой собакой США". Ее называли верным другом Обамы и всех членов его семьи. О смерти животного политик сообщил на своей странице в Twitter-аккаунте.

"Сегодня в нашей семье произошла настоящая потеря верного друга и компаньона. Более десяти лет Бо радовал нас своим постоянным и нежным вниманием — он был счастлив видеть нас как в хорошие дни, так и в плохие, и каждый день между", — сообщил пользователям Обама.

Семья экс-президента получила щенка в подарок. В 2013 году животное поселилось в Белом доме. Бо был представителем породы португальского водолаза.