День Победы отмечают в городах РФ в смешанном формате

Россия начинает праздновать День Победы. В этом году 76-ю годовщину отметят в смешанном формате, который зависит от эпидемической ситуации в разных районах страны.

Россия начинает праздновать День Победы. В этом году 76-ю годовщину отметят в смешанном формате, который зависит от эпидемической ситуации в разных районах страны.

В этом году главные зрелищные мероприятия Дня Победы сохранятся. Среди них военные парады и салюты. Будут организованы концерты, показы фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, молодежные патриотические акции и чествование ветеранов.

В Москве по Красной площади пройдут 37 парадных расчетов и свыше 190 единиц военной и специальной техники. Парад завершит пролет 23 вертолетов и 53 самолетов ВКС РФ. Традиционно наблюдать за шествием будет президент страны Владимир Путин.

Военные парады состоятся в 28 городах России. Среди них Санкт-Петербург. Кроме прохождения парадных расчетов, смотров военной техники и авиации впервые пройдет акция "Бессмертная флотилия" по водным путям города. В Мурманске открыты к посещению боевые корабли Северного флота.