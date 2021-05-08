Число зараженных коронавирусом в мире превысило 817 тыс. за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 817 345 новых случаев заболевания COVID-19 в мире. Теперь общее число зараженных с начала пандемии увеличилось до 156,49 млн.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 817 345 новых случаев заболевания COVID-19 в мире. Теперь общее число зараженных с начала пандемии увеличилось до 156,49 млн.

За сутки количество летальных исходов от коронавируса увеличилось на 13 426 и составляет 3 264 143. Всемирная организация здравоохранения учитывает только официально подтвержденные случаи заболевания и смерти, которые присылают государства.

Больше всего данных о зараженных пришли из Юго-Восточной Азии (423 364), куда относят и Индию. На втором месте идут Северная и Южная Америка (205 327), а на третьем – Европа. Там зарегистрировано 124 715 случаев заболевания.