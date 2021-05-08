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22:55   8 Мая 2021
Общество

Блогер Вадим Манукян станет интервьюером нового проекта ФАН "Давай поговорим"

Блогер Вадим Манукян станет интервьюером нового проекта ФАН "Давай поговорим"

Известный блогер Вадим Манукян выступит в роли интервьюера в новом проекте ФАН "Давай поговорим". Гостями новой программы станут знаменитые люди, достигшие успехов.

В начале 2021 года стартовал проект "JourФак Манукяна", в котором блогер вещал об основных новостях недели. Теперь Манукян выступит в роли интервьюера и будет общаться со знаменитостями. По словам блогера, он находится в предвкушении будущего проекта.

"Вас ждут интервью со знаменитостями, которые сумели в своих отраслях деятельности добиться серьезных высот", — передает слова Магукяна Федеральное агентство новостей.

Ранее блогер неоднократно выступал в роли создателя колонок для издания. Манукян в своих статьях рассказывал о политике и шоу-бизнесе. Также он выпускал интервью с такими известными людьми, как Федор Добронравов, Наталья Поклонская, Карина Мишулина и другими. Старт проекта запланирован на 9 мая.

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#фан #Вадим Манукян #давай поговорим

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