Пресс-конференция активистов Русской весны и онлайн-включения из российских и европейских городов, которая приурочена ко Дню Победы, состоится в медиацентре "Патриот".

Пресс-конференция активистов Русской весны и онлайн-включения из российских и европейских городов, которая приурочена ко Дню Победы, состоится в медиацентре "Патриот".

Последние сражения Великой Отечественной войны прошли под Прагой 9 мая 1945 года. В этих боях сошлись наступающие советские войска и отступающая армия вермахта. За день до этих боев, 8 мая, в Потсдаме командование вооруженными силами Третьего Рейха подписали безоговорочную капитуляцию. Во время Пражской операции со стороны СССР погибло 49 348 человек, именно по этой причине в Советском Союзе и его правопреемнице России День Победы празднуют 9 мая.

В медиацентре "Патриот" будут обсуждаться исторические и культурные связи Русской весны и победы советского народа в ВОВ, а также почему неонацистские формирования так не любят праздник Победы. Во время конференции пройдут включения из разных городов РФ и мира, передает Федеральное агентство новостей.

Гостями станут депутат первого состава Верховного Совета ДНР, военкор, отставной военнослужащий батальона "Витязь" Дмитрий Гау, а также Герман Николаевич Владимиров, основатель единственного в России "Музея Новороссии", автор интернет-проекта "Россия и мы".