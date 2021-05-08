Подозреваемые в краже телефона у посетителя бара задержаны в Северодвинске

Житель Северодвинска лишился телефона, плеера и наушников после похода в бар. По подозрению в совершении преступления задержаны двое местных жителей.

Житель Северодвинска лишился телефона, плеера и наушников после похода в бар. По подозрению в совершении преступления задержаны двое местных жителей.

Информация о совершении кражи поступила сотрудникам Росгвардии, которые выехали на место происшествия. Правоохранители задержали двух мужчин 1996 года рождения, подозреваемых в краже вещей у посетителя ночного заведения.

Молодых людей передали следственно-оперативной группе полиции. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.