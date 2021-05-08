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21:06   8 Мая 2021
Политика

Британцы высмеяли угрозы Блинкена в адрес России

Британцы высмеяли угрозы Блинкена в адрес России

Соединенным Штатам стоит заняться собственными проблемами и не приближаться к границам России. Такое мнение выразили британские читатели Daily Mail.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен недавно предупредил, что Вашингтон "ответит" Москве, если та будет вести себя "безрассудно или агрессивно". Британские пользователи Сети посмеялись над угрозами Блинкена.

"Лает, да не кусает", — иронизирует комментатор Donald.

Пользователи отметили, что у Энтони Блинкена "аж руки чешутся развязать войну". Соединенным Штатам, у которых "хлопот полон рот", пора прекратить окружать российские границы, чтобы "пожить еще немного", уточнили британцы.

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#россия #великобритания #сша

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