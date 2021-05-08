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20:41   8 Мая 2021
Политика

Леонид Кравчук рассказал, когда Россия и Украина восстановят отношения

Леонид Кравчук рассказал, когда Россия и Украина восстановят отношения

Россия и Украина могут восстановить отношения в том случае, если ситуация в Донбассе разрешиться в пользу киевской власти, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук.

По словам политика, если Незалежную примут в состав Североатлантического альянса, то этот фактор поменяет расклад сил. Тогда Россия якобы будет вынуждена "покинуть" Донбасс без применения силовых методов.

"Можно будет тогда наладить двусторонние отношения", — считает Кравчук.

Бывший президент добавил, что Москва и Киев должны заниматься собственными внутригосударственными делами, пишет URA.RU.

Украинская власть развязала силовую операцию против жителей Донбасса в 2014 году. Население региона выступило против политики киевского режима, который установился в результате государственного переворота. Официальный Киев на протяжении долгого времени необоснованно пытается возложить ответственность за происходящее на Москву вопреки тому, что Россия не является стороной происходящего в регионе.

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