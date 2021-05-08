В Госдуме выяснили, что заставило Бабиша сорваться в "антироссийский галоп"

Бизнес-активы премьера Чехии Андрея Бабиша могли пострадать, что заставило его сорваться "в антироссийский галоп", считает депутат Елена Панина.

Бизнес-активы премьера Чехии Андрея Бабиша могли пострадать, что заставило его сорваться "в антироссийский галоп", считает депутат Елена Панина.

По словам члена комитета Госдумы по международным делам, заявления Бабиша к странам ЕС о высылке российских дипломатов прозвучали не без причины. В интервью РИА Новости Панина напомнила, что премьер Чехии имел репутацию адекватного и вменяемого политика. Возможно, продолжила депутат, Бабиш стал объектом манипуляций и шантажа.

"Не секрет, что он является миллиардером, одним из самых богатых людей в Чехии. Возможно, возникли какие-то риски для его бизнес-активов, заставившие его сорваться в антироссийский галоп", – предположила Панина.

Подобные призывы Бабиша выглядят особенно цинично на фоне приближающегося Дня Победы. Депутат считает, что антироссийские настроения не нужны ни одной стране кроме Соединенных Штатов.