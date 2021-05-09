Марков: украинский президент ждал от встречи с главой Госдепа США совсем другого

Итоги недавнего визита американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев представляют собой политическую трагедию для украинского президента Владимира Зеленского.

Итоги недавнего визита американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев представляют собой политическую трагедию для украинского президента Владимира Зеленского.

Такое мнение на своих страницах в социальных сетях высказал политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя постепенно поступающую информацию о закрытой части прошедших в Киеве переговоров.

По словам Маркова, на этих переговорах речь шла об ужасных для Зеленского вещах.

«Первое. Блинкен потребовал от Зеленского, чтобы все украинские госкорпорации были переподчинены иностранцам. Чтобы во всех наблюдательных советах большинство было или прямо у иностранцев или доверенных людей иностранцев», — пишет эксперт.

При этом, по его словам, Блинкен прямо потребовал от Зеленского, чтобы Андрей Коболев, уволенный ранее с поста главы НАК «Нафтогаз Украины» решением Кабинета министров, был восстановлен в должности. А ведь именно Зеленский воевал за то, чтобы Коболев был уволен, напоминает Марков.

Во-вторых, Блинкен потребовал, чтобы всю украинскую так называемую антикоррупционную вертикаль власти оставили в подчинении иностранным чиновникам, и, в-третьих, госсекретарь США потребовал, чтобы судебная система Украины была также переведена под контроль иностранцев.

«Четвертое. Блинкен потребовал, чтобы Зеленский занялся борьбой с украинскими олигархами, чтобы большие куски украинской экономики были переданы иностранцам. И земля при приватизации тоже», — пишет Марков.

Пятое, что госсекретарь США потребовал от украинского президента, это чтобы Украина не провоцировала Россию.

В частности, политолог сообщает, что Блинкен предупредил Зеленского о возможном вторжении российских войск на украинскую территорию. И в этом случае, по его словам, Киев может рассчитывать на большую политическую помощь со стороны США, но не на помощь военную.

«(Президент РФ Владимир) Путин уже доведен до кипения и может принять резкое решение», — передает Марков «предупреждение» Блинкена.

В-шестых, Блинкен передал Зеленскому список неприкасаемых для украинских властей и украинского закона «заслуженных американских агентов», которых госсекретарь США назвал заслуженными деятелями украинского гражданского общества. Ранее данный список составила Виктория Нуланд, сопровождавшая Блинкена в поездке на Украину, а сам глава Госдепартамента провел с агентами, внесенными в список, личную встречу.

Седьмое, что Блинкен потребовал от Зеленского – это выдать всех, кто через Рудольфа Джулиани способствовал передаче СМИ информации о сыне американского президента Джо Байдена – Хантере Байдене и его деятельности в руководстве компании «Бурисма».

И в-восьмых, украинскому президенту перед встречей с Блинкеным было запрещено просить американского гостя о вступлении страны в НАТО, так как Россия якобы может отреагировать на этот шаг вводом войск на территорию Украины.

«В общем, Зеленский в шоке от визита Блинкена. На другое он рассчитывал. А отнимать собственность у олигархов, чтобы передавать ее иностранцам, это еще и очень опасно – могут взорвать просто», — заключает свои рассуждения Сергей Марков.

Напомним, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен посетил Киев с визитом и провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в четверг, 6 мая. Позже, подводя итоги поездки, госсекретарь назвал встречу с Зеленским продуктивной.