Пушков высмеял Зеленского и Блинкена, поднявших кулаки после встречи в Киеве

Соединенные Штаты Америки готовы поддержать стремление Украины в НАТО лишь на словах, а не на деле, несмотря на ритуальный жест в виде поднятых украинским президентом Владимиром Зеленским и госсекретарем США Энтони Блинкеным кулаков.

Соединенные Штаты Америки готовы поддержать стремление Украины в НАТО лишь на словах, а не на деле, несмотря на ритуальный жест в виде поднятых украинским президентом Владимиром Зеленским и госсекретарем США Энтони Блинкеным кулаков.

Об этом с иронией в личном Telegram-канале рассуждает члене Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя сцену, которой завершилась прошедшая на днях в Киеве встреча Зеленского и Блинкена.

«Поднятые кулаки Зеленского и Блинкена после встречи в Киеве — не более, чем ритуальный жест, призванный обозначить тесные и прочные отношения между Вашингтоном и Киевом. Но кулаки можно было и не поднимать. Зеленский рвется в НАТО — хоть тушкой, хоть чучелом. США рады поддержать это стремление на словах, но не на деле», — пишет по этому поводу Пушков.

При этом сенатор отмечает, что США даже при желании не смогли бы обеспечить Украине членство в Североатлантическом военном блоке, так как против этого категорически выступают страны Западной Европы. Да и сами Штаты не поддерживают стремление Киева паразитировать на Западе, а также не хотят оказаться заложниками конфликтной политики современной Украины, добавил сенатор.

«В этих условиях администрация (президента США Джо) Байдена намерена сама определять модальности и объем поддержки Киева. А поднять кулак — дело несложное, денег не стоит», — заключил Алексей Пушков.

Напомним, ранее эксперты и политологи сошлись во мнении, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен своим визитом в Киев и переговорами с украинским президентом продемонстрировал американскую поддержку Владимиру Зеленскому и его команде, при условии, что тот будет беспрекословно подчиняться требованиям Белого дома.

Сам Блинкен по итогам визита на Украину, назвал встречу с Зеленским «продуктивным времяпровождением».