Президент Украины Владимир Зеленский назвал нацизм абсолютным злом и осудил попытки оправдания действий фашистов. Об этом украинский лидер написал в Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал нацизм абсолютным злом и осудил попытки оправдания действий фашистов. Об этом украинский лидер написал в Telegram-канале.

Глава государства подчеркнул, что нельзя забывать, как украинский народ "воевал вместе с десятками народов против нацизма".

"Поэтому и отмечается во многих странах этот день — памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 Мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она — общая, одна на всех в мире", — отметил Владимир Зеленский.

Любой, кто пытается оправдать преступления фашистов, заслуживает только осуждения, заключил президент Украины.