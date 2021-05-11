Директор актера Пореченкова не подтвердил его выдвижение в Госдуму

«Я в первый раз об этом слышу», — заявил директор актера Максим Королев.

Представитель актера Михаила Пореченкова не подтвердил слухи о его выдвижении в Госдуму. 11 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в «Единой России» сообщил, что Пореченков может стать одним из кандидатом на грядущих выборов от партии.

«Я в первый раз об этом слышу», — заявил «Политике Сегодня» директор актера по всем вопросам Максим Королев.

Отметим, что народный артист России никак не прокомментировал распространенную СМИ информацию в своих социальных сетях.

По словам собеседников «Коммерсанта», у партии есть планы по выдвижению актера, но окончательного решения по поводу его кандидатуры еще не принято. Федеральный чиновник пояснил изданию, что если Пореченков пойдет на выборы, то будет баллотироваться по одномандатному округу в Нижегородской области.

В нижегородском отделении «ЕР» тоже не смогли рассказать о политическом будущем Пореченкова. По словам одного источника «Ъ», он знал о потенциальном выдвижении артиста три месяца назад, но в последнее время эта тема не обсуждалась.

«Конечно, Пореченков в давних дружеских отношениях с регионом, здесь уже несколько лет реализуется его проект — кинофестиваль "Горький Fest". Но документов на праймериз от него пока нет. Думаю, вряд ли что-то изменится, хотя не исключено, что заявка все же поступит, еще есть время», — добавил второй источник «Ъ» в нижегородской «ЕР».

Издание связывает возможную кандидатуру Пореченкова на думских выборах с его поддержкой непризнанных республик Донбасса. В октябре 2015 года артист побывал в ДНР, где проходил показ его фильма «Поддубный» о жизни российского и советского профессионального борца. Тогда же он присутствовал на позициях войск ДНР у донецкого аэропорта и стрелял из пулемета: видеозапись со стреляющим актером вызвала негативную реакцию на Украине.

В июне 2019 года в Facebook Пореченкова появилась запись в поддержку «Марша равенства» в Киеве: акция проходила в защиту прав ЛГБТ- сообщества.