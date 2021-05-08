Американский адмирал рассказал, что будет делать НАТО в случае войны между Украиной и РФ

США и НАТО не будут предпринимать никаких мер в случае начала боевых действий между Украиной и Россией. Об этом заявил адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

США и НАТО не будут предпринимать никаких мер в случае начала боевых действий между Украиной и Россией. Об этом заявил адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

Он напомнил, что Украина не имеет гарантий безопасности со стороны Вашингтона и Брюсселя, поэтому США и НАТО будут "категорически возражать, не предпринимая каких-либо мер".

"Украина не подпадает под гарантию безопасности НАТО "нападение на одного — это нападение на всех"", — объяснил Ставридис.

Он также добавил, что Черное море может стать точкой возможного вооруженного противостояния между Украиной и Россией. При этом Россия будет использовать подводные лодки, быстроходные патрульные катера с крылатыми ракетами, а также вертолеты для переброски спецназа.