Житель Карелии устроил смертельную поножовщину после застолья в петербургской коммуналке

Врачи не смогли спасти жизнь жителю Ленобласти, ставшему жертвой нападения пьяного знакомого в коммунальной квартире.

Врачи не смогли спасти жизнь жителю Ленобласти, ставшему жертвой нападения пьяного знакомого в коммунальной квартире.

Полиция выясняет обстоятельства убийства мужчины в коммунальной квартире на Чкаловском проспекте, сообщает пресс-служба МВД по региону. Гражданин скончался в больнице от раны грудной клетки.

По данным следствия, уроженец Карелии с ножом напал на хозяйку комнаты и жителя Ленобласти после совместного распития спиртных напитков. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас она находится в реанимации. Подозреваемый был задержан через 10 минут после инцидента.

Стражи порядка изъяли с места преступления нож, мобильный телефон и документы на имя фигуранта. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Уточняется, что ранее задержанный отбывал срок за кражу, но был освобожден досрочно.

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