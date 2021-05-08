Перенджиев в шутливой форме объяснил, зачем НАТО перебросило войска к границе РФ

Соединенные Штаты Америки продолжают наращивать свое военное пристутстиве у западных границ России, чтобы показать Евросоюзу значимость Североатлантического военного блока, но и для того, чтобы укрепить влияние США регионе.

Соединенные Штаты Америки продолжают наращивать свое военное присутствие у западных границ России, чтобы показать Евросоюзу значимость Североатлантического военного блока, но и для того, чтобы укрепить влияние США регионе.

Такое мнение в беседе с изданием «Народные Новости» высказал член Экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, который прокомментировал планы Пентагона сформировать в Европе два новых военных подразделения.

По словам военного эксперта, Россия на своих западных рубежах обладает численным преимуществом над численностью войск НАТО, и американцы считают, что двумя новыми воинскими частями они смогут уравнять силы.

Но не это, отмечает Перенджиев, является основной причиной решения Пентагона перебросить к границам РФ дополнительные подразделения американских вооруженных сил. В первую очередь Вашингтон стремится показать всем странам – членам Европейского союза значимость блока НАТО, и заодно укрепить в регионе американское влияние.

«Для чего (Пентагон перебрасывает в Восточную Европу дополнительные войска)? Полагаю, для того, чтобы можно было в случае извержения Йеллоустонского супервулкана американской политической элите прибыть на эту территорию не в качестве беженцев и просителей убежища, а ее хозяев», — с юмором предположил Перенджиев.

Но бегство американского истеблишмента из США в случае природного катаклизма – это лишь одна из возможных причин происходящего усиления сил НАТО. Вторая причина – стремление Альянса обеспечить себе численное преимущество перед силами РФ.

Напомним, ранее Александр Перенджиев прокомментировал острое желание Украины стать членом НАТО, заявив, что Североатлантический Альянс в ее присутствии не заинтересован.