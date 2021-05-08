Принц Гарри и Уильям сделали первые шаги к возобновлению общения

Принц Гарри и его брат Уильям сделали первые шаги к возобновлению общения после скандального интервью герцогов Сассекских телеведущей Опре Уинфри.

Принц Гарри и его брат Уильям сделали первые шаги к возобновлению общения после скандального интервью герцогов Сассекских телеведущей Опре Уинфри.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл совместно с супругом, принцем Гарри, дали откровенное интервью, в котором рассказали о трудностях жизни во дворце. Они упомянули скандалы с членами королевской семьи, а также расизм со стороны родственников в отношении их маленького сына Арчи.

После этих высказываний отношения в британской семье накалились, но трагедия сплотила братьев Гарри и Уильяма. Дело в том, что 9 апреля 2021 года не стало дедушки герцогов, принца Филиппа, и Гарри был вынужден приехать в Лондон на похороны. Королевский эксперт Роберт Джобсон обратил внимание, что визит герцога Сассекского в Великобританию стал первым шагом к налаживанию общения в семье.

"Я действительно думаю, что они (Гарри и Уильям. - Прим. Ред.) разговаривали, и если их отношения перестроились — ну, это был маленький шаг", — объяснил эксперт в интервью Us Weekly.

Он заметил, что похороны предоставили братьям отличную возможность пообщаться. Кроме того, принц Гарри встретился со своей бабушкой, королевой Елизаветой II, и тет-а-тет пообщался с отцом.