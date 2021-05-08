Президент Азербайджана поздравил россиян с Днем Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравление в честь Дня Победы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравление в честь Дня Победы.

Текст документа азербайджанское посольство в Москве передало российским СМИ. Ильхам Алиев пожелал счастья и благополучия ветеранам войны и всему дружественному народу России.

Москва и Баку должны укреплять отношения, фундамент для которых был сформирован еще в годы Великой Отечественной войны, отметил Алиев. В поздравительном послании президент Азербайджана выразил надежду на развитие стратегического партнерства между двумя странами.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ, народы Грузии и Украины с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.