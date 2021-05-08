Юнармейцы в ДНР пронесли 300-метровую георгиевскую ленту к вершине Саур-Могилы

Представители патриотического движения "Юнармия" на мемориале Саур-Могила в Донецкой Народной Республике (ДНР) пронесли георгиевскую ленту длиной в 300 метров.

Представители патриотического движения "Юнармия" на мемориале Саур-Могила в Донецкой Народной Республике (ДНР) пронесли георгиевскую ленту длиной в 300 метров.

Торжественное мероприятие приурочено к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Согласно полученной информации, георгиевскую ленту несли 300 активистов.

Юнармейцы развернули и пронесли полотно от подножья кургана Саур-Могила и до его вершины. Как рассказал один из организаторов мероприятия, к акции присоединились добровольцы, приехавшие в этот день к памятнику, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что на пике мемориала расположен Вечный огонь и руины памятника Советскому солдату. Монумент был разрушен в ходе боевых действий осенью 2014 года.