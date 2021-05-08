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18:41   8 Мая 2021
Политика

Экс-премьер Словакии упрекнул действующую власть в "чудовищной русофобии"

Экс-премьер Словакии упрекнул действующую власть в "чудовищной русофобии"

Действующие власти Словакии охвачены русофобией чудовищных размеров, считает экс-премьер страны Роберт Фицо. Об этом он написал в Facebook.

Политик подчеркнул, что оппозиционная партия "Курс — социальная демократия" будет бороться против русофобии и не допустит фальсификации истории Второй мировой войны.

"Уважение героев Красной армии сейчас еще более актуально, поскольку русофобия в правящей коалиции достигла чудовищных размеров", — отметил Фицо.

Экс-премьер Словакии уточнил, что считает День Победы важным праздником, поэтому он вместе с коллегами почтил память павших героев и возложил цветы на мемориальном комплексе.

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#словакия #русофобия #фицо

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