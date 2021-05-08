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18:33   8 Мая 2021
Происшествия

В туалете петербургского ТЦ "Мега Парнас" нашли мертвую пенсионерку

В туалете петербургского ТЦ "Мега Парнас" нашли мертвую пенсионерку

Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства смерти 71-летней петербурженки, тело которой обнаружили в туалетной комнате торгового центра.

Инцидент произошел в здании комплекса "Мега Парнас" во Всеволожском районе. Пожилую женщину без признаков жизни обнаружили в туалетной комнате. Дежурный медик попытался реанимировать потерпевшую, но вернуть пенсионерку к жизни не удалось.

Прибывшие на место сотрудники полиции начали проверку по факту случившегося, сообщили в ведомстве. Точная причина гибели горожанки станет известна после проведения экспертизы.

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#чп #полиция #труп #Мега-Парнас

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