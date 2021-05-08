Иммунолог объяснил главное преимущество однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт"

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" способна остановить пандемию коронавируса. Такое заявление сделал врач-инфекционист-иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" способна остановить пандемию коронавируса. Такое заявление сделал врач-инфекционист-иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

Ученые по всему миру ведут работу над созданием однокомпонентных вакцин от коронавируса. Прививка всего одной дозой препарата сумеет охватить большее количество людей, чем ее двухкомпонентные аналоги. Прошедшие вакцинацию "Спутником Лайт" смогут в будущем получить вторую дозу препарата при необходимости, объяснил Викулов.

Минздрав РФ одобрил вакцину "Спутник Лайт" 7 мая 2021 года. Препарат представляет собой первый компонент "Спутника V". Согласно результатам проведенных исследований, всего один укол дает человеку достаточно сильную иммунную защиту от коронавируса, напомнил иммунолог в эфире радио "Комсомольская правда".