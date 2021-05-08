Манижа решила изменить текст песни "Русская женщина" для Евровидения

Певица Манижа, которая представит Россию на Евровидении-2021, рассказала, что решила изменить текст песни "Русская женщина".

Певица Манижа, которая представит Россию на Евровидении-2021, рассказала, что решила изменить текст песни "Русская женщина".

Манижа призналась, что решила немного поменять текст песни перед самым выступлением. Об этом она рассказала на первой конференции Евровидения, которая транслировалась в специальном пресс-центре, созданном для международного конкурса.

"Я несколько изменила песню, когда записывала ее до релиза. Я решила, что мы не отскакиваем (по-английски bounce. — Прим. ред.) от стены, мы тут, чтобы сломать (по-английски break. — Прим. ред.) стену", — рассказала певица.

Артистка уже провела первую репетицию своего выступления на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа появилась на сцене в платье, сделанном из лоскутков, привезенных из разных городов страны. Затем она сбросила наряд и оказалась в красном комбинезоне, в котором и продолжила свое выступление. Запись репетиции можно посмотреть на официальном YouTube-канале Евровидения.