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18:19   8 Мая 2021
Политика

Депутат Козловский помог одинокой псковской пенсионерке посадить картофель

Депутат Козловский помог одинокой псковской пенсионерке посадить картофель

Секретарь Псковского реготделения партии "Единая Россия", депутат Госдумы Александр Козловский вместе с однопартийцами помог пенсионерке Нине Алексеевой посадить картофель.

Женщина проживает в поселке Кунья Псковской Области. Она неоднократно обращалась за помощью к местному отделению ЕР и всегда находила поддержку. Так, одинокой пенсионерке провели в дом водопровод и неоднократно покупали дрова.

Козловский 8 апреля нанес Алексеевой визит. Он подарил ей цветы и тонометр. Политик также привез семенной картофель и помог пенсионерке его посадить. Депутат Госдумы в компании из волонтеров и однопартийцев быстро справился с работой.

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#пенсионеры #единая россия #козловский

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