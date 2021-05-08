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18:18   8 Мая 2021
Происшествия

Сход лавины во французских Альпах привел к гибели четырех человек

Сход лавины во французских Альпах привел к гибели четырех человек

Природная катастрофа в Котских Альпах не обошлась без жертв. Лавина накрыла членов двух туристических групп.

Снежные массы, которые сошли в районе перевала Галибье, накрыли две группы туристов, сообщают французские СМИ. В результате катастрофы погибли четыре человека.

В настоящее время местные спасатели при использовании вертолетов и обученных собак ведут поиски других пострадавших. Уточняется, что некоторые туристы не получили повреждения при сходе лавины.

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#туризм #смерть #катастрофа #альпы #лавина

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