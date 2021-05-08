Путин обсудил с коллегой из Таджикистана миграционный вопрос

Россия делает все, чтобы мигранты чувствовали себя комфортно. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

Россия делает все, чтобы мигранты чувствовали себя комфортно. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

Встреча глав государств состоялась в Москве. Рахмон прибыл в столицу РФ, чтобы посетить парад Победы. По словам российского лидера, сейчас не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики.Путин также заявил, что Москва делает все возможное для поддержки Таджикистана, учитывая происходящее на границе с Афганистаном.