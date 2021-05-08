Объем выданной льготной ипотеки в Хабаровском крае превысил 10 млрд рублей

Банки Хабаровского края выдали "дальневосточную ипотеку" на сумму, превышающую 10 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Банки Хабаровского края выдали "дальневосточную ипотеку" на сумму, превышающую 10 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

По специальной программе под 2% с государственным субсидированием выдано 2658 кредитных договоров на покупку и строительство жилья. В основном услугой пользовались молодые семьи, так как программа нацелена на закрепление в ДФО молодежи до 35 лет, отмечается в сообщении.

"Статистика показывает, что потребность региона в "дальневосточной ипотеке" не исчерпана", — заявил замминистра экономического развития края Дмитрий Пугачев.

Согласно данным на 1 мая, с начала 2021 года на условиях действующей льготной программы кредиты оформили свыше 500 семей края, подчеркнул Пугачев.