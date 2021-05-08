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17:55   8 Мая 2021
Экономика

Объем выданной льготной ипотеки в Хабаровском крае превысил 10 млрд рублей

Объем выданной льготной ипотеки в Хабаровском крае превысил 10 млрд рублей

Банки Хабаровского края выдали "дальневосточную ипотеку" на сумму, превышающую 10 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

По специальной программе под 2% с государственным субсидированием выдано 2658 кредитных договоров на покупку и строительство жилья. В основном услугой пользовались молодые семьи, так как программа нацелена на закрепление в ДФО молодежи до 35 лет, отмечается в сообщении.

"Статистика показывает, что потребность региона в "дальневосточной ипотеке" не исчерпана", — заявил замминистра экономического развития края Дмитрий Пугачев.

Согласно данным на 1 мая, с начала 2021 года на условиях действующей льготной программы кредиты оформили свыше 500 семей края, подчеркнул Пугачев.

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#хабаровский край #семьи #льготная ипотека

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