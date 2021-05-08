Волков может подвести донатеров ФБК под уголовную статью
Сторонник осужденного блогера Алексея Навального Леонид Волков может подвести приверженцев "берлинского пациента" под статью об экстремизме.
Сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Волков недавно призвал сторонников организации не переставать присылать пожертвования на фоне судебного разбирательства о признании структур Навального экстремистскими. Трансляция велась на канале "Навальный Live".
В экспертном сообществе уверены, что Волкова интересует исключительно финансовая сторона этого вопроса. Для него главное, чтобы аудитория обеспечивала ФБК донатами. Поэтому сторонник Навального, в случае признания структур блогера экстремистскими, может умышленно умолчать об этом факте, подставив донатеров ФБК под уголовную статью, пишет "ПолитЭксперт".