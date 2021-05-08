Волков может подвести донатеров ФБК под уголовную статью

Сторонник осужденного блогера Алексея Навального Леонид Волков может подвести приверженцев "берлинского пациента" под статью об экстремизме.

Сторонник осужденного блогера Алексея Навального Леонид Волков может подвести приверженцев "берлинского пациента" под статью об экстремизме.

Сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Волков недавно призвал сторонников организации не переставать присылать пожертвования на фоне судебного разбирательства о признании структур Навального экстремистскими. Трансляция велась на канале "Навальный Live".

В экспертном сообществе уверены, что Волкова интересует исключительно финансовая сторона этого вопроса. Для него главное, чтобы аудитория обеспечивала ФБК донатами. Поэтому сторонник Навального, в случае признания структур блогера экстремистскими, может умышленно умолчать об этом факте, подставив донатеров ФБК под уголовную статью, пишет "ПолитЭксперт".